Il Padrino: la lussuosa villa del film di Coppola disponibile su Airbnb

In occasione del 50° anniversario del film Il Padrino di Francis Ford Coppla, uscito nelle sale cinematografiche nel 1972 e tornato nelle sale qualche mese fa, la leggendaria villa della famiglia Corleone situata a Staten Island è ora disponibile per la prenotazione su Airbnb a chiunque desideri soggiornarvi. Ecco tutti i dettagli della dimora.

Ha fatto da sfondo al matrimonio dei Corleone ne Il Padrino e ora i fan della saga con Al Pacino possono affittare questa villa di Staten Island come casa per le vacanze. La villa con cinque camere da letto ha subito alcuni aggiornamenti dalla sua apparizione sullo schermo nel 1972 nell'epopea gangsteristica di Francis Ford Coppola, dove venne usata anche come luogo della morte di Don Corleone.

Con una superficie di circa 600 metri quadrati, può ospitare due adulti e tre bambini e comprende uno spazio ufficio completo di una grande scrivania intagliata per chiunque voglia lavorare da casa. C'è anche un pub nel seminterrato, una palestra e una piscina d'acqua salata nascosta dietro una facciata verdeggiante nel tranquillo quartiere di Emerson Hill a Staten Island.

La villa del Padrino sarà messa in vendita su Airbnb il 27 luglio 2022, quando gli attuali proprietari consegneranno le chiavi dell'intera struttura, giusto in tempo per il 50° anniversario del film. Per celebrare il compleanno del Padrino, i proprietari la metteranno in vendita a 50 dollari a notte per tutto il mese di agosto.

Proprio la scena del matrimonio de Il Padrino in cui è presente la villa è disponibile in uno splendido 4K proveniente dalla versione restaurata della pellicola uscita quest'anno in occasione dell'anniversario. Solo qualche settimana fa è morto James Caan, che nella saga ha interpretato Santino "Sonny" Corleone.