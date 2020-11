Il Padrino III - Coda, Diane Keaton entusiasta del nuovo cut di Francis Ford Coppola

Parlando recentemente con Variety, Diane Keaton ha avuto modo di parlare dell'atteso Il Padrino III - Coda, annunciato director's cut interamente curato da Francis Ford Coppola di cui l'attrice si dice "ferma sostenitrice", rivelando tutto il suo entusiasmo per questa nuova versione del capitolo conclusivo della storica trilogia.

Ha rivelato l'attrice che nel film interpreta Kay Adams: "Guardare quel film è stato uno dei momenti migliori della mia vita. È stato un sogno che diventava realtà, perché mi ha fatto vedere Il Padrino III sotto una luce completamente diversa. Quando lo vidi nel passato era come 'oh, non saprei'. Non mi sembrava così bello o particolare e anche le recensioni non erano state eccezionali. Ma Francis ha ristrutturato l'inizio e la fine e vi assicuro che funziona tutto magnificamente".



L'uscita in home video de Il Padrino Coda era già stata annunciata tempo fa per il prossimo dicembre: con l'avvicinarsi della fatidica data, dunque, ecco arrivare il primo trailer ufficiale del film che dovrebbe finalmente fornirci la versione definitiva della tanto bistrattata opera di Francis Ford Coppola.

Come molti di voi ricorderanno, l'ultimo capitolo dell'epopea della famiglia Corleone ottenne recensioni ben lontane da quelle riservate ai due precedenti capitoli: tra un Coppola meno ispirato e una storia che sembrava non avere lo stesso mordente dei due film predecessori, Il Padrino - Parte III sembrò una conclusione tutt'altro che degna per una saga che ha scritto una pagina importantissima della storia del cinema.

In Coda vedremo quindi un montaggio che, oltre ad essere più fedele alle idee di Coppola, conterrà delle scene inedite, un nuovo inizio, un nuovo finale ed ovviamente video ed audio completamente restaurati. Sarà abbastanza per rivalutare il film con Al Pacino? Per la risposta non resta che attendere qualche settimana.