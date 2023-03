Il Padrino Parte II, Francis Ford Coppola cercò di far girare il film ad un altro regista!

Il Padrino parte II può essere definito un capolavoro tanto quanto il primo capitolo. La pellicola fece conquistare a Robert De Niro il suo primo Oscar interpretando la versione "giovane" di Don Vito Corleone. Il film, però, avrebbe dovuto avere un altro regista per scelta di Coppola.

Il lavoro fatto sul set de Il Padrino pare avesse traumatizzato il regista fino ad un punto tale da non voler lavorare dietro la macchina da prese per il secondo film. Nonostante la sua volontà di essere tra i produttori richiese di scegliere un nuovo regista per il sequel. A 50 anni di distanza Il Padrino è ancora un capolavoro ma questo non mette in secondo piano l'inferno produttivo che è stato la realizzazione del film nel 1972.

Il primo nome tenuto in considerazione da Coppola per dirigere il secondo film della sua epopea gangster era stato quello di Martin Scorsese all'epoca ancora agli inizi della sua carriera. I produttori però rifiutarono la scelta di Coppola, richiedendo esclusivamente che fosse lui a ricoprire la regia anche de Il Padrino parte II. Il cineasta accettò di girare anche il secondo capitolo solo alle sue condizioni strappando ai produttori accordi vantaggiosi su budget e, ovviamente, tempi di lavoro sul set.

Riguardo la complessa realizzazione de Il Padrino James Caan ricordò un taglio di una scena da parte di Coppola nel primo film che lo fece arrabbiare particolarmente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!