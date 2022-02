Il Padrino, Francis Ford Coppola svela la sua scena preferita: vi sorprenderete!

Il padrino sta per tornare al cinema in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario dall'uscita del capitolo originale della saga, e in una nuova intervista promozionale Francis Ford Coppola ha svelato per la prima volta la sua scena preferita del film con Marlon Brando.

La sua scelta probabilmente vi sorprenderà: "Penso che la mia scena preferita del film sia quella col nipote, quando Marlon lo coglie di sorpresa e gli fa quello scherzo con l'arancia in bocca mentre sono in giardino", ha detto Coppola a Hollywood Insider durante un evento per celebrare l'anniversario del film. La scena inizia in modo abbastanza spensierato, con il Don Corleone di Brando che gioca con suo nipote, ma coglie di sorpresa lo spettatore quando il protagonista viene improvvisamente stroncato da un infarto, morendo sul colpo.

Coppola in precedenza aveva rivelato che l'idea di usare l'arancia fu di Marlon Brando: "Lui disse che era così che giocava coi bambini. Prese una buccia d'arancia, la intagliò e se la fece scivolare in bocca. Pensai che fosse una cosa ridicola, ma poi all'improvviso l'ho capito: certo! Il padrino imita un mostro, e muore come un mostro! Una volta che vidi quelle buccia d'arancia a forma di zanne, sapevo che era così che doveva morire".

Ricordiamo che The Offer, una serie tv sulla realizzazione de Il Padrino, è in uscita per Paramount Plus, con Dan Fogler che interpreterà Coppola e il cast completato da Miles Teller, Juno Temple, Michael Gandolfini e Colin Hanks. La data d'uscita è prevista negli USA per il 28 aprile 2022.

Nel frattempo date un'occhiata al nuovo cofanetto bluray de Il padrino per celebrare il 50esimo anniversario. Qui sotto, invece, trovate la recensione de Il padrino - Coda: La morte di Michael Corleone, la nuova versione director's cut de Il padrino: Parte 3.