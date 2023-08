Il Padrino, Francis Ford Coppola pubblica un video esclusivo del provino di Al Pacino

L'approdo su Instagram di Francis Ford Coppola ha sicuramente aperto una nuova finestra sulla carriera del regista e sul suo passato. Il cineasta, molto spesso, utilizza il social per raccontare le sue esperienza passate, compresi momenti che hanno fatto, inequivocabilmente la storia del cinema.

Coppola non è nuovo a tentativi di rimaneggiare i propri film, compreso il tentativo di far girare il Padrino Parte II ad un altro regista. Sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato di recente un piccolo estratto del provino di un giovane e ancora poco conosciuto Al Pacino per Il Padrino. L'attore, all'epoca ancora praticamente sconosciuto e con la volontà di arrivare a lavorare ad Hollywood, fu tra i tantissimi che furono provinati per uno dei ruoli più importanti e impegnativi mai visti al cinema che tuttora lo accompagna.

Nel post correlato al video Coppola ha svelato alcuni segreti dietro l'audizione dell'attore e come, inizialmente, molti dei produttori fossero contro il suo casting poiché troppo basso e "trasandato". "Gli abbiamo tagliato i capelli e l'abbiamo vestito in modo più trasandato e più collegiale, e poi la critica è stata che era così ripulito, ha perso parte del suo fascino naturale. Mi sono reso conto che semplicemente non volevano Al, non importa se alto o basso, trasandato o collegiale. Il primo taglio di capelli “troppo trasandato” glielo ha fatto mia moglie Ellie. Per il secondo taglio di capelli, siamo andati da un barbiere locale e ha scoperto che era per un attore del 'Padrino' ha avuto un infarto. (Il barbiere ha avuto davvero un infarto ed è stato portato in ospedale dopo)" ha scritto.

Per approfondire qualcosa di più riguardo al film, vi consigliamo il nostro speciale per i 50 anni de Il Padrino.