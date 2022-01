Il Padrino, Francis Ford Coppola modesto: 'Sono un regista di seconda categoria'

Chi mai penserebbe di sminuire il valore di un regista come Francis Ford Coppola? Il solo pensiero è pura follia! L'unico a potersi permettere un simile atto di lesa maestà è probabilmente Coppola stesso... Che, in effetti, in queste ora ha avuto qualcosa da ridire sulla sua importanza come cineasta.

Mentre il mondo si prepara al ritorno in sala de Il Padrino per il cinquantenario dell'uscita del film con Marlon Brando, infatti, Coppola riflette sul suo valore in relazione a quello dei grandi registi del passato, non esitando a definirsi un regista di serie B.

"Ho sentito definire Il Padrino come uno dei più grandi film mai girati. Ma quando mi si confronta ai grandi artisti del cinema, come G.W. Pabst o Fritz Lang, o il grande Murnau, Hitchcock, i grandi registi italiani e giapponesi, quando ci si avvicina ai veri eroi del cinema, devo ammettere che andrei considerato come un regista di seconda categoria" sono state le sue parole.

"Ma tra quelli di seconda categoria sono un regista di prima categoria" ha poi aggiunto l'autore di Dracula di Bram Stoker. Cosa ne pensate? Credete che Coppola meriti di essere paragonato ai mostri sacri del passato? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate uno spassoso retroscena su Nicolas Cage e Il Padrino.