Il padrino, Elisabeth Moss nel cast del film sul dietro le quinte del cult di Coppola

Si sta delineando sempre di più un nuovo progetto cinematografico che racconterà la storia della realizzazione de Il padrino, cult indimenticabile di Francis Ford Coppola. Al cast si è recentemente aggiunta la star di Mad Men e The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss, che reciterà al fianco di Jake Gyllenhaal e Oscar Isaac.

Il film, ancora senza titolo, sarà diretto da Barry Levinson, con Andrew Farotte che si è occupato della sceneggiatura originale, inserita nella Black List delle migliori sceneggiature di Hollywood mai prodotte. Inizialmente intitolato Francis and the Godfather, lo script è stato successivamente rielaborato da Barry Levinson, co-produttore con Echo Lake Entertainment.



Elisabeth Moss interpreterà Eleanor Coppola, moglie del regista Francis Ford Coppola, interpretato da Oscar Isaac. Jake Gyllenhaal sarà co-protagonista nei panni dell'iconico dirigente della Paramount, Robert Evans. La realizzazione de Il padrino fu notoriamente piuttosto caotica, con epiche battaglie dietro le quinte tra Coppola e la Paramount su tutto, dalle location al casting. Lo studio era alla ricerca del successo ma il regista, all'epoca trentunenne, non era disposto a scendere a compromessi.

Eleanor Coppola è la madre dei registi Sofia e Roman, nonché nonna della sceneggiatrice e regista Gia Coppola. Fu regista del documentario del 1991, Heart of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, e altri doc sulla famiglia. Conosciuta soprattutto per i ruoli tv in Mad Men e The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss ha ottenuto buon successo sul grande schermo di recente con L'uomo invisibile e farà parte del cast di The French Dispatch di Wes Anderson.



