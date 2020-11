Il Padrino Coda: svelata la data di uscita italiana del capitolo finale della saga!

Su Amazon è già disponibile il placeholder per Il Padrino Coda: La Morte di Michael Corleone, nuova e definitiva edizione del terzo capitolo della leggendaria trilogia gangster di Francis Ford Coppola con protagonista Al Pacino.

Al momento la data di uscita prevista è quella del 10 dicembre grazie a Universal Pictures, che distribuirà il film in Italia per il mercato home-video tramite bluray e dvd. Attestata a 2 ore e 37 minuti, ovvero esattamente cinque minuti in meno rispetto alla versione originale del 1991 (la cui durata si attestava a 2 ore e 42 minuti) Il Padrino Coda: La Morte di Michael Corleone è, come l'ha definita lo stesso Coppola, una versione completamente nuova del film, e rappresenta le intenzioni originali del leggendario regista per quello che poi sarebbe divenuto Il Padrino: Parte III. P

"Per questa versione del finale ho creato un nuovo inizio e una nuova fine e ho rimontato alcune scene, aggiunto nuove inquadrature e una nuova partitura musicale. Con queste modifiche, in aggiunta alla pellicola e al sonoro rimasterizzati, per me si tratta di una conclusione più appropriata per Il Padrino e Il Padrino: Parte II" ha dichiarato qualche settimana fa l'autore.

