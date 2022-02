Il Padrino: cambia la data d'uscita per il ritorno in sala nel 50esimo anniversario

Come rivelato qualche settimana fa da Francis Ford Coppola in persona, Il Padrino tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in edizione restaurata in 4K in occasione del 50esimo anniversario dell'uscita al cinema (il film uscì infatti nel 1972). Nelle ultime ore, quindi, è stato comunicato un cambio della data d'uscita italiana.

In precedenza, infatti, era stato comunicato che la versione restaurata de Il Padrino sarebbe stata disponibile per la visione nelle sale italiane dal 22 al 24 marzo prossimi. Tuttavia, nelle ultime ore è stato comunicato un cambiamento, un anticipo dell'uscita: Il Padrino sarà nelle sale italiane dal 28 febbraio al 2 marzo 2022, avvicinandola di più in questo modo alla data d'uscita fissata per le sale americane, dove approderà il 25 febbraio 2022.

"E' davvero grandioso celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme a migliaia di fan che lo hanno amato per decenni, con le generazioni più giovani che ancora oggi lo reputano fondamentale e con quelli che lo scopriranno per la prima volta", ha dichiarato Francis Ford Coppola. Il vice presidente di Paramount Archives, Andrea Kalas, ha aggiunto: "Ci sentiamo molto privilegiati nel poter restaurare questi film e un po' in soggezione mentre ci lavoravamo ogni giorno. Siamo in grado di vedere con le nostre mani come la fotografia, la colonna sonora, le scenografie, i costumi, il montaggio, le performance e ovviamente la sceneggiatura e la regia risultano più potenti della somma delle loro parti. Il nostro obiettivo era quello di onorare lo straordinario lavoro dei filmmaker".

Per il 50° anniversario del capolavoro di Coppola è previsto anche l'arrivo di un boxset celebrativo de Il Padrino, che includerà tutta la saga, compresa la versione rieditata de Il Padrino 3. Siete pronti? Nell'attesa potete recuperare il trailer della miniserie The Offer, che racconta il making of del film di Coppola!