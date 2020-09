Il padrino, in arrivo l'incredibile busto a grandezza naturale di don Vito Corleone

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere molti prodotti strani e costosi ispirati a film e programmi TV ma, mai avevamo visto un busto a grandezza naturale ispirato ad un personaggio tanto iconico come il don Vito Corleone de Il padrino di Francis Ford Coppola.

Marlon Brando è stato immortalato in una delle sue interpretazioni più famose e, per rendere l'opera il più possibile realistica, sono stati utilizzati tessuti di pregevole fattura per gli abiti, capelli sintetici e addirittura un particolare silicone ad uso medico per riprodurre i lineamenti del volto.

Damtoys che si occupa della sua produzione, descrive il busto del Padrino come "progettato con riferimento allo stile classico dell'antica Roma e alle sculture greche", in grado di ricreare perfettamente "l'immagine e la presenza del vero Padrino". In effetti, questo busto che è alto poco più di 70 cm potrebbe facilmente essere un sostituto di Marlon Brando per la sua grandissima precisione, o quantomeno un pezzo da mostrare al museo delle cere di Madame Tussauds. Forse potrebbe addirittura essere utilizzato per la realizzazione del re-editing de Il Padrino III a cui sta lavorando Francis Ford Coppola.

Se per qualche motivo inspiegabile siete interessati a questo busto di Vito Corelone un po' inquietante, dovrete pagare la modica cifra (si fa per dire) di $ 2.926 e dovrete aspettare fino al primo trimestre del 2021. I pezzi disponibili in edizione limitata saranno solo 499 di cui 199 vendibili nella sola Cina.