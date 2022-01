Il Padrino: in arrivo un cofanetto Blu-ray per celebrare il 50esimo anniversario!

Dopo il ritorno in sala de Il Padrino per il suo 50esimo anniversario, il film di Francis Ford Coppola è pronto ad approdare sui nostri scaffali in 4K Blu-ray con un nuovo cofanetto. La box conterrà Il Padrino, Il Padrino Parte II e Il Padrino Parte III. L'arrivo è fissato per il 22 Marzo negli USA.

I pre-ordini sono stati già aperti su Amazon USA, dove il costo della collezione sarà di 182,99 dollari. Ovviamente i tre titoli sono stati rimasterizzati e restaurati in 4K UHD con HDR-10 e Dolby Vision, in un processo che ha coinvolto anche Coppola. 4000 le ore spese ad eliminare le macchie dalla pellicola, 1000 quelle per correggere il colore, e 300 i rotoli di pellicola esaminati per ottenere immagini con la miglior risoluzione possibile.

Il regista, tra l'altro, oltre ai cut originali, ha deciso di includere anche un nuovo montaggio della terza parte. Oltre ai dischi sarà presente anche un libro all'interno, con copertina rigida, una fotografia e un'introduzione di Francis Ford Coppola.

"Sono tanto orgoglioso de Il Padrino, che ha senza ombra di dubbio definito il primo terzo della mia vita creativa", ha raccontato Francis Ford Coppola. "Riguardo questo tributo per il 50° anniversario, sono decisamente orgoglioso che Il Padrino, Coda: The Death of Michael Corleone di Mario Puzo abbia trovato spazio, perché cattura Mario e la visione che avevo in origine per la conclusione definitiva della nostra epica trilogia. È anche gratificante celebrare questo traguardo con la Paramount e con gli incredibili fan che l'hanno amato per decenni, fino a raggiungere generazioni più giovani che lo trovano ancora attuale e chi lo scoprirà per la prima volta".

Siete pronti? Nell'attesa arriva la miniserie The Offer, che racconta il making of del film di Coppola!