Il Padrino: arriva al cinema la versione restaurata in 4K per i 50 dall'uscita del film!

Dopo che Il Padrino Parte III ha compiuto 30 anni, arriva un altro anniversario illustre per uno dei film della saga: il primo film, infatti, compie 50 anni. Francis Ford Coppola ha rivelato che per l'occasione Il Padrino tornerà nelle sale nel 2022 con un remaster in 4K.

Si tratta di un grande evento per i fan della saga, annunciato durante il panel Paramount al CCXP Worlds 2021. Nel 2020 Coppola aveva fatto lo stesso con il terzo, cambiandogli anche il titolo: è diventato infatti Il Padrino di Mario Puzo, Coda: La Morte di Michael Corleone. Per l'occasione, il regista ha fatto un recut, per restituire a uno dei film meno amati della saga l'apprezzamento del pubblico. Secondo quanto dichiarato dalla Paramount, la nuova versione de Il Padrino III sarà disponibile solo nel 2022, come parte di un nuovo cofanetto Blu-Ray contenente le versioni 4K dell'intera trilogia.

Il primo film, datato 1972, tornerà in sala prima, e secondo il regista non ci saranno cambiamenti di montaggio in questo caso. Come sappiamo The Godfather segue la famiglia mafiosa di Corleone, dove il figlio più giovane Michael Corleone diventa pian piano spietato capo della mafia. Basata sull'omonimo romanzo di Mario Puzo del 1969, la pellicola ha vinto 6 Oscar, e ha subito guadagnato un secondo capitolo uscito nel 1974. Per il terzo, invece, sono passati ben 16 anni. E' infatti approdato nelle nostre sale nel 1990.

Non abbiamo ancora dettagli su quando potremo vedere al cinema il restauro del Padrino 4K. Tuttavia, considerando che il primo film è uscito il 14 Marzo, è probabile che la nuova versione arrivi intorno a quella data nel 2022. Per l'uscita su disco della trilogia, invece, bisognerà aspettare che il film sia stato per un po' in sala. Si pensa, dunque, all'estate, o poco prima.