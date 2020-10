Il Padrino 3, nuovi dettagli sulla versione di Coppola: tutto quello che dovete sapere

Qualche settimana fa vi avevamo segnalato l'arrivo della director's cut de Il Padrino III, ultimo capitolo dell'epopea gangster del Michael Corleone di Al Pacino diretta dal leggendario Francis Ford Coppola.

Ora, grazie a Collider, possiamo riferire nuovi dettagli sul montaggio inedito del film: ribattezzato ufficialmente The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone (ovvero il titolo originale che Coppola voleva fin dall'inizio), la nuova versione del film avrà una durata più breve, che da 162 minuti scenderà a 157 minuti.

The Death of Michael Corleone arriverà nei cinema il prossimo dicembre per celebrare il 30esimo anniversario del film. Coppola ha detto: "'Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone è un riconoscimento a Mario Puzo e questo titolo, il mio preferito, rappresenta perfettamente le nostre intenzioni originali per quello che poi sarebbe divenuto Il Padrino: Parte III. Per questa versione del finale, ho creato un nuovo inizio e una nuova fine e ho rimontato alcune scene, aggiunto nuove inquadrature e una nuova partitura musicale. Con queste modifiche, in aggiunta alla pellicola e al sonoro rimasterizzati, per me si tratta di una conclusione più appropriata per Il Padrino e Il Padrino: Parte II".

