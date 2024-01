Il Padrino Parte 3, Francis Ford Coppola minacciò di tagliare Al Pacino dal film!

Hollywood è un mondo strano e dove, a volte, i registi devono utilizzare il pugno di ferro pur di ottenere ciò che vogliono dai propri attori. Questo è avvenuto anche con Il Padrino Parte III dove Francis Ford Coppola utilizzò modi molto drastici per costringere Al Pacino ad accettare il cachet offerto.

La collaborazione tra il regista e il suo attore di punta era cominciata molti anni prima. Talmente tanti che Francis Ford Coppola ha ripubblicato un video dell'audizione di Al Pacino per il ruolo di Michael Corleone. Nonostante ciò, l'amicizia e il rispetto molto spesso non bastano e la brama di avere di più spinge gli attori ad avviare vere e proprie contrattazioni soprattutto quando si parla di nuovi ingaggi per i sequel. Questo è successo anche per Il Padrino Parte III dove pare che, inizialmente, Al Pacino avesse preteso molto di più rispetto all'offerta che gli era stata inizialmente fatta.

Secondo quanto trapelato dai report nel corso degli anni, pare che all'attore, inizialmente, fossero stati offerti ben 5 milioni di dollari che però Al Pacino decise immediatamente di rifiutare. L'interprete rilanciò con un accordo che avrebbe previsto un cachet da 7 milioni di dollari con una aggiunta che interessava la percentuale di incassi del film. Coppola rifiutò subito la proposta minacciando l'attore di riscrivere il film e di mettere come prima scena un ipotetico funerale di Michael Corleone. Solo dopo le parole di Coppola, che sembrava più che pronto a non coinvolgerlo nel film, Al Pacino accettò i 5 milioni di dollari che gli erano stati inizialmente offerti.

