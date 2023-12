Il padrino 2, il ricordo di Francis Ford Coppola:'La prima proiezione fu disastrosa'

Attraverso un post pubblicato su Instagram, il regista Francis Ford Coppola ha ricordato la prima proiezione di Il padrino - Parte II, in occasione del 49° anniversario dall'uscita del film nelle sale cinematografiche. Nel post, Coppola racconta l'esordio negativo del film, dopo il successo del primo capitolo di qualche anno prima.

"Buon 49° compleanno a Il padrino - Parte II! Il processo di realizzazione è stato piacevole ma sei settimane prima dell'uscita programmata abbiamo avuto una proiezione a San Francisco che è stata un disastro. Il film è sempre stato una sfida poiché raccontava due storie parallele, una su Michael e una sul giovane Vito, alternandosi ogni dieci minuti. Tuttavia, il pubblico di San Francisco sembrava disorientato, e mi resi conto che dieci minuti erano troppo brevi; le storie parallele dovevano durare il doppio, alternandosi ogni venti minuti. Così, con il film già completato, i montatori lavorarono per due notti, facendo 120 tagli e riuscirono a completare il lavoro per la successiva anteprima, che si tenne a San Diego. Quella versione ottenne una reazione entusiasta ed è stata la versione che è stata proiettata tre settimane dopo a New York. Stesso film, stessi attori, stesse scene ma San Francisco è stata un disastro mentre San Diego è stata un successo. Uffa, buon 49° compleanno a Il padrino - Parte II!" ha scritto Francis Ford Coppola sui social. L'anno scorso dedicammo uno speciale dedicato, un approfondimento sul capolavoro Il padrino, giudicato da più parti come uno dei più grandi film della storia del cinema.

Il secondo capitolo della saga cinematografica della famiglia Corleone uscì nelle sale nel 1974, due anni dopo l'exploit di Il padrino con Marlon Brando.

Nella seconda parte la trama si divide in due, raccontando le vicende di Michael Corleone (Al Pacino), figlio di Vito, e della giovinezza di quest'ultimo, interpretato da Robert De Niro.

Ma lo sapete che Francis Ford Coppola cercò di far girare Il padrino 2 ad un altro regista?