Il padre di una delle vittime del massacro di Aurora si schiera dalla parte di Joker

Dopo il rifiuto della polizia di Los Angeles a considerare misure precauzionali aggiuntive in vista della prima di Joker, ci giunge la notizia che uno dei genitori delle vittime del massacro di Aurora si sarebbe schierato in favore del film Warner Bros..

Tutto è iniziato quando, a seguito delle recensioni statunitense sia da Venezia che dal Toronto Film Festival, nelle quali si sottolineavano la violenza e i toni oscuri dell'opera con Joaquin Phoenix, parte dell'opinione pubblica ha iniziato a considerare Joker come un film scomodo, perché secondo alcuni glorificherebbe l'suo della violenza.

Non aiuta poi il fatto che il ricordo della sparatoria di Aurora, avvenuta nel 2012 quando un pazzo travestito proprio da Joker irruppe in un cinema del Colorado durante la premiere de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre, è ancora piuttosto cocente nella memoria degli americani, e proprio in settimana le famiglie delle vittime hanno scritto una lettera alla Warner Bros. chiedendo alla major di finanziare gli attivisti politici che si stanno impegnando per promuovere la legge di regolamentazione del possesso di armi.

Ma ora TMZ riporta che Mike Senecal, il padre di Katherine Senecal, una ragazza coinvolta nella sparatoria di Aurora, ha spiegato di non essere d'accordo sul fatto che la rappresentazione della violenza (al cinema, o in altre arti popolari) sia un fattore che contribuisce scatenare altra violenza nel mondo reale.

TMZ riporta: "Senecal ha detto che sua figlia Katie sarebbe stata in grado di separare il film dalla vita reale e di conseguenza lui crede che questo dibattito non fa parte del problema. Ha aggiunto anche che a suo modo di vedere esistono persone violente indipendentemente dal fatto che esca o meno un film come Joker e che le persone che hanno problemi con il film semplicemente non dovrebbero vederlo".

In un passaggio particolarmente commovente, Mike dichiara anche che vedrà Joker perché certo che sua figlia sarebbe stata una delle prime ad andare al cinema. Kate, a quanto pare, era sopravvissuta alla sparatoria di Aurora ma è morta l'anno scorso per suicidio: dopo il massacro del 2012 ha dovuto lottare con numerosi problemi di salute mentale, che a lungo termine hanno preso il sopravvento. "La più grande epidemia in questo paese è la mancanza di cure per chi soffre di salute mentale ... non certo i film" ha dichiarato il genitore.

