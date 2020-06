Era Mio Padre, Tyler Hoechlin si ingozzò di torta al punto da non reggerne un'altra fetta

Ci sono scene particolarmente piacevoli da girare durante le riprese di un film: quando Sam Mendes, durante le riprese di Era Mio Padre, ti mette davanti una quantità da sogno di torta e gelato, ad esempio, diventa difficile rifiutare.

Ne sa qualcosa Tyler Hoechlin: l'attore, che all'epoca dell'uscita del film con Tom Hanks e Jude Law era appena quindicenne, si ritrovò infatti a dover ripetere per un bel po' di volte una scena in cui il suo personaggio e quello di Hanks erano a cena in un diner davanti a questa fetta di torta con gelato.

Pare, però, che il piccolo Tyler non fu capace di contenersi e, lungo i vari ciak della sequenza, divorò senza ritegno ogni fetta di torta che gli venisse messa davanti: a raccontarlo è stato lo stesso Sam Mendes, che parlò di un Hoechlin assolutamente non preoccupato dell'effettiva capienza del suo stomaco.

Capienza che però dovette ad un certo punto arrivare a saturazione: proprio durante il ciak poi finito nella final cut del film, infatti, Hoechlin era talmente disgustato dalla quantità di dolce ingerita da riuscire a stento a guardare quella che aveva davanti in quel momento, motivo per cui nella versione finita in sala il giovane Michael Sullivan Jr. non sembra avere tutta questa voglia di darci dentro con il suo dolce.

L'attore, comunque, avrà imparato col tempo a prestare qualche attenzione in più alle questioni di linea, almeno a giudicare da quanto vediamo nell'Arrowverse: nel prossimo futuro Tyler Hoechlin giocherà un ruolo sempre più importante nelle serie DC targate The CW.