Era mio padre, Tyler Hoechlin imparò a guidare per il film!

Nel 2002 Era mio padre mostrò al mondo, per la prima volta, il talento del giovane Tyler Hoechlin che, poi, anni dopo, avrebbe raggiunto il successo globale grazie al suo ruolo nella serie tv Teen Wolf. Per il film di Sam Mendes, il giovane attore imparò tantissime cose e, soprattutto, a guidare.

Prima di ciò, però, Tyler Hoechlin fu costretto ad ingozzarsi di torta per una scena di Era mio padre. Per un ragazzino, entrare nello sfavillante mondo del cinema sembra quasi un sogno. Oltre alla possibilità di fare ciò che si ama, nel caso di Hoechlin si è trattato di lavorare anche con grandissimi volti dell'industria come Paul Newman (al suo ultimo film) e Tom Hanks. Per il film, il giovanissimo attore dovette imparare a guidare per una particolare scena.

Come ogni ragazzino che si rispetti, anche Hoechlin all'epoca si dimostrò più che felice di imparare a guidare un auto e, il suo incredibile entusiasmo, lo portò ad imparare in tempo record. Nonostante ciò, la produzione per tutelarsi e per tutelare il minore coinvolto, decise di ripiegare in un piccolo "trucchetto" che avrebbe messo a riparo il giovane in caso di errore. Per sicurezza, infatti, si decise che un stuntman dovesse essere seduto dietro con un set di pedali di emergenza in modo che, in qualsiasi evenienza, sarebbe potuto intervenire.

Il direttore della fotografia addirittura finì per commuoversi delle bellezza di Paul Newman in Era mio Padre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!