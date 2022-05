Il padre della sposa: ecco il trailer del remake in salsa latina!

A trent'anni dal remake de Il padre della sposa con Steve Martin, arriva il trailer di un altro reboot della commedia americana del 1950 firmata da Minnelli. Il nuovo film è stato scritto da Matt Lopez e diretto da Gaz Alazraki, e sarà un rifacimento in salsa latina, con Andy Garcia e Gloria Estefan come protagonisti.

Il nuovo reboot de Il padre della sposa sarà una commedia romantica che vede tra i suoi personaggi principali Billy e Ingrid, una coppia di mezza età. I due restano sorpresi quando la figlia Sofia torna a fargli visita da Miami per annunciare a tutti il suo fidanzamento con Adan. Il piano della giovane e del suo promesso è di sposarsi velocemente e andare a vivere in Messico, luogo da cui proviene la famiglia di Adan.

La rivelazione di Sofia porta Billy e Ingrid a posticipare un annuncio che intendevano fare proprio in quei giorni, e li mette di fronte ai propri pregiudizi. Il padre di Sofia si oppone al matrimonio, così come quello di Adan, Hernan, che arriva in città portando con sé le sue tradizioni. Le due famiglie e le loro culture verranno testate da questa situazione: il matrimonio alla fine si farà? Potrete scoprirlo presto. Il padre della sposa arriverà infatti su HBO Max a partire dal 16 Giugno.