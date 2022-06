Il padre della sposa, boom di visualizzazioni su HBO Max per il remake con Andy García

Il week-end della festa del papà in Nordamerica è stato il trampolino di lancio ideale per la rom-com di Warner Bros. Il padre della sposa, con Andy García e Gloria Estefan, che nel giro di poco è diventata la più grande première cinematografica su HBO Max, in particolare per un film realizzato esclusivamente per lo streaming.

Il film è stato il titolo numero 1 su HBO Max nei Paesi in cui è disponibile la piattaforma streaming nei primi quattro giorni dall'uscita, lo scorso 16 giugno. Il film si è classificato anche fra i dieci titoli maggiormente visti su HBO Max in Messico.



Il padre della sposa è un remake in salsa latina con protagonisti due star come Andy García e Gloria Estefan che interpretano i genitori della sposa sull'orlo del divorzio.

Si tratta di un risultato importante soprattutto in America Latina, dove HBO Max sta cercando di lasciare il segno. I dirigenti di Warner Bros. sono stati conquistati dalla nuova interpretazione della trama scritta da Matt Lopez.



Ricordiamo che l'originale del 1950 diretto da Vincente Minnelli, con Spencer Tracy, Joan Bennett e Liz Taylor fu replicato da Touchstone nel 1991 con il famoso remake con Steve Martin, Diane Keaton e Martin Short che generò anche un sequel.



Nel cast del remake anche Adria Arjona e Diego Boneta. Ecco il trailer di Il padre della sposa, ancora inedito in Italia.