Il padre della sposa, in arrivo un reboot in versione latina della commedia

Secondo quanto riportato in esclusiva da Collider, Warner Bros. ha ingaggiato lo sceneggiatore Matt Lopez per scrivere un reboot de Il padre della sposa, classico della commedia americana del 1950 firmato da Vincente Minnelli già riportato al cinema nel 1991 con Steve Martin come protagonista.

Lopez, noto per aver lavorato a Racconti Incantati, Corsa a Witch Mountain e L'apprendista stregone, realizzerà questa nuova versione modificando alcune premesse per discostarsi dall'originale, tra cui la scelta di incentrare la storia su una famiglia di origine cubana, come fa sapere Deadline.

La cosa interessante, fa notare il sito, è che nel 2018 l'Hollywood Reporter aveva indicato un reboot de Il padre della sposa come una delle priorità per Disney+. È stata infatti la House of Mouse a portare nelle sale i due film con Steve Martin e Diane Keaton, ma a quanto pare Warner Bros potrà sfruttare i diritti della pellicola distribuita da MGM negli anni '50.

Nel frattempo, proprio in queste ore Netflix ha annunciato una reunion de Il padre della sposa (1991) a cui parteciperanno i membri del cast Steve Martin, Kimberly Williams, George Newbern, Kieran Culkin e Martin Short. Diretta da Nancy Meyers, produttrice e co-sceneggiatrice del film, la reunion arriverà sulla piattaforma domani, 25 settembre. Potete trovare il trailer dell'evento qui sotto.