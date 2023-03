Il padre di Serena Williams sugli Oscar 2022: 'È tempo che tutti perdonino Will Smith'

Richard Williams, padre della star del tennis Serena Williams, ha recentemente espresso la sua posizione sul dibattuto momento degli Oscar 2022 in cui Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock. Stando alle sue parole, la gravità dell'azione di Smith è minore di quanto non si pensi.

"Sarò sempre al suo fianco" ha dichiarato Williams al Good Morning Britain. "Penso che abbia fatto la cosa migliore, ma non proverei mai disprezzo per il signor Smith. Anzi, potrei quasi dire di apprezzarlo". Ha inoltre aggiunto: "Non conosciamo tutti i dettagli di quello che è successo, ma non perdoniamo a nessuno di colpire qualcun altro – a meno che non si tratti di legittima difesa". In definitiva, ritiene che "è tempo che tutti perdonino Will Smith". Alla luce di considerazioni simili, ritiene che il divieto di dieci anni da parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Science sia eccessivo. E non è certo l'unico a cercare di sdrammatizzare la situazione: in un'altra occasione, Will Smith ha scherzato sullo schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022.

L'attore di Io, robot, Men in Black e Io sono leggenda ha vinto l'anno scorso il premio Oscar come miglior attore per il film Una famiglia vincente - King Richard, e figura inoltre nel recente Emancipation - Oltre la libertà, la storia di un uomo ridotto in schiavitù che è stata pubblicata su Apple TV+ il 9 dicembre 2022 (se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Emancipation con Will Smith).

E voi cosa ne pensate? Il divieto imposto a Will Smith è eccessivo, oppure giustificato dalla gravità del gesto nei confronti di Chris Rock?