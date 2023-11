'Mio padre era Rambo': Sylvester Stallone e l'oscuro passato della sua famiglia

All'inizio Sylvester Stallone odiava Rambo, e, alla luce dell'ultima intervista dell'attore, il motivo è in parte spiegabile: il padre di Stallone, burbero e fisico, assomigliava proprio al protagonista della saga action.

"Mio padre era Rambo" ha dichiarato nel documentario Sly, disponibile su Netflix. "Sono stato cresciuto da un padre molto fisico, nulla è mai stato risolvo verbalmente con lui. Di solito, si trattava di un ultimatum fisico. No, non potevo proprio scherzare con quel ragazzone!".

Ha inoltre raccontato un'episodio della sua infanzia, durante il quale l'attore non ha cavalcato correttamente durante una partita di polo: "Lui esce dalle tribune, mi prende per la gola, mi getta a terra, prende il cavallo e se ne va via dal campo. Da sdraiato, gli ho detto: 'Non voglio mai più vedere un cavallo per tutta la vita!'".

Non sorprende che Stallone abbia tratto ispirazione dalla figura del padre, nel realizzare Rambo: la pellicola, basata sul romanzo del 1972 Primo sangue (First Blood in lingua originale), narra la storia di un veterano della guerra del Vietnam che, tornato in patria, decide di vendicarsi per le angherie subìte. L'incasso al box office è stato di 125 milioni di dollari, di cui 47 negli Stati Uniti. Nel cast ricordiamo anche Richard Crenna, Brian Dennehy e Bill McKinney.

Sly, invece, ripercorre la vita dell'attore da Rocky a Rambo, passando per altri franchise di successo come I mercenari. Il documentario, che ha ottenuto un discreto successo per la critica, è stato candidato al Critics Choice Documentary Awards del 2023. Se non l'avete ancora visto, non perdetevi il trailer di Sly.