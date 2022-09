Padre Pio, Shia LaBeouf fa ammenda e confessa: 'Mia Goth mi ha salvato la fot*uta vita'

Come ben sapete, Shia LaBeouf sarà Padre Pio nel prossimo film di Abel Ferrara. Nel corso degli anni, la star di Transformers ha fatto molto parlare di se a causa del suo comportamento ed è più volte finito sotto i riflettori a causa di questioni legali.

Durante la sua recente intervista al podcast "Real Ones with Jon Bernthal", LaBeouf ha elogiato la sua compagna e attrice Mia Goth, con la quale ha avuto una figlia all'inizio di quest'anno. "Mi ha salvato la fot*uta vita", ha detto LaBeouf, ammettendo quanto la Goth sia stata colpita dai media per essere tornata con lui dopo le numerose accuse di abusi lanciate dalla ex di LaBeouf, la cantante FKA Twigs.

Nonostante LaBeouf non avesse "nulla da offrirle", la Goth è stata "presente in un momento in cui non meritavo di avere nessuno nella mia vita, specialmente lei", ha detto l'attore. "Mi ha dato speranza quando non ne avevo più."

"C'è molto su cui devo lavorare", ha continuato la star. “Avere una figlia e sapere che un giorno cercherà il tuo nome in un motore di ricerca e vedrà quanto sia stato deplorevole e un disgustoso pezzo di mer*a è una cosa che fa male. Ora avrò del tempo per creare una relazione con lei e di farmi conoscere, diversamente dall'idea che il pubblico ha di me".