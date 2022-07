Padre Pio, il film con Shia LaBeouf sarà presentato alle Giornate degli Autori di Venezia

Tra i titoli che lanceranno le Giornate Degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà anche il nuovo film di Abel Ferrara, Padre Pio, che vedrà Shia LaBeouf nei panni del celebre monaco italiano.

La pellicola segnerà il ritorno sullo schermo di Shia LaBeouf dopo le accuse di violenza dell'ex fidanzata FKA Twigs, che hanno portato al ritiro temporaneo dalla recitazione dell'attore. Non è chiaro se LaBeouf si recherà effettivamente al Lido per promuovere il film su Padre Pio, e per avere una risposta a questa domanda non ci resta che attendere.

Nella pellicola LaBeouf mette in scena quella che Gaia Furrer ha definito una "straordinaria" interpretazione del monaco cappuccino "mistico e febbricitante" nato alla fine del XIX secolo in un piccolo paese del sud Italia. Stiamo parlando di un personaggio che nel corso della sua esistenza ha generato devozione e polemica, galvanizzando i fedeli che credono che abbia portato le stigmate.

Lo scorso anno l'attore si è recato in Puglia per le riprese del film, laddove il monaco ha operato e dove i suoi resti riposano. In seguito è arrivata la prima foto di Shia LABeouf nel ruolo di Padre Pio, e tutti sono stati affascinati dall'incredibile somiglianza, mentre la curiosità è cresciuta.

Il film sarà presentato in una sezione che è stata creata sul modello della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, e che presenta titoli interessanti come The Listener e Dirty, Difficult, Dangerous.