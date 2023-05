Padre Pio, fede e politica s'incontrano nel nuovo trailer con Shia LaBeouf

A tre anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo (il film era l'ottimo Pieces of a Woman), Shia LaBeouf è pronto a tornare in un film che non può non destare curiosità: il Padre Pio di Abel Ferrara, presentato lo scorso anno a Venezia, è destinato inevitabilmente a far discutere, anche a giudicare dalle nuove immagini rilasciate.

Il nuovo trailer di Padre Pio arrivato a qualche mese di distanza dai ringraziamenti di Shia LaBeouf a Mia Goth ci mostra dunque nuovamente la star di Transformers nei panni del santo nato a Pietrelcina, mettendo sotto i riflettori quella che si preannuncia, almeno di questo possiamo esser certi, come una performance di grande intensità.

Al Padre Pio sofferente interpretato da LaBeouf, il trailer accosta inoltre l'inevitabile impegno politico che è possibile riscontrare in ogni produzione di Ferrara: ambientato nel post-Prima Guerra Mondiale, il film non mancherà, stando alle immagini che ci sono state presentate, di posare i suoi occhi sulla difficile situazione del nostro Paese agli albori di quello che sarà ricordato come il ventennio fascista.

Il film con Shia LaBeouf, comunque, non ha ancora una data d'uscita: il trailer stesso si limita a ricordarci il suo arrivo nel corso di questo 2023, ma mese e giorno della release non sono ancora stati ufficializzati. Per saperne di più, comunque, qui trovate il primo trailer di Padre Pio.