Anche il padre di Lindsay Lohan attacca Mean Girls: 'Battuta disgustosa'

La clip promozionale di Mean Girls continua a far discutere. A corollario delle dichiarazioni della portavoce di Lindsay Lohan, infatti, anche il padre dell’attrice si è detto infastidito dalla battuta di cattivo gusto rivangata nello spot del musical. Michael Lohan ha parlato con TMZ esternando il proprio stato d’animo in difesa della figlia.

Dopo aver condiviso i numeri del primo weekend al box office di Mean Girls, torniamo a parlare del piccolo scandalo che sta coinvolgendo la pellicola e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dal genitore dell’interprete di Machete al magazine scandalistico.

Michael Lohan senza nascondere la propria delusione si è detto: “Infastidito dalla disgustosa battuta”.

Quindi ha continuato, rincarando la dose: “Nessuno può sostituire Lindsay o il cast originale in quel film”.

La questione si fa particolarmente calda vista la presenza della Lohan nel nuovo film, per quanto in una piccola parte. C’è da capire, dunque, se l’incendio sarà domato e tutti i rapporti personali potranno sistemarsi o se la cosa potrà avere delle ripercussioni future.

Intanto sembrerebbe che la cosa potrebbe giovare, almeno nel breve termine, per quanto riguardi gli incassi del film, con il pubblico curioso di gustarsi il cameo della Lohan, per quanto la questione potrebbe rivelarsi un boomerang se i fan dovessero schierarsi in massa dalla parte dell’attrice, disertando le sale in segno di protesta.

In attesa di capire quali potranno essere le conseguenze della vicenda, vi lasciamo al punteggio su Rotten Tomatoes di Mean Girls.