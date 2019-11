Padmé Amidala tornerà nel romanzo prequel Queen's Peril di E.K. Johnston

Padmé Amidala e le sue ancelle faranno ritorno nell'universo di Star Wars grazie al romanzo prequel di E.K. Johnston, Queen's Peril, a sua volta prequel di Queen's Shadow.

È un mondo di prequel, sequel e sequel sotto forma di prequel di prequel. Eh già.

E l'universo di Star Wars, con questi intrecci ci va decisamente a nozze.

È stato annunciata infatti la pubblicazione del secondo romanzo nella saga prequel scritta dall'autrice canadese E.K. Johnston, Queen's Peril, che racconterà la storia di Padmé Amidala (interpretata nella trilogia prequel da Natalie Portman), la madre di Luke e Leia, e delle sue ancelle.

Questo non sarà però un sequel delle vicende di Queen's Shadow, il primo libro della serie in cui, come recita la sinossi ufficiale "è giunto il tempo per Padmé di cedere il titolo di Regina di Naboo. Si allontana dal trono per scoprire nuove opportunità di servire il suo pianeta Natale", bensì un prequel... del prequel.

"Sono così entusiasta! Questo è stato il primo libro di Star Wars che avevo proposto, nell'ormai lontano 2014. Abbiamo dovuto aggiornarlo un po' da allora, sapete, c'è stato qualcos'altro di relativo a Star Wars nel mondo, nel frattempo" ha raccontato l'autrice a StarWars.com "Qui c'è Padmé. Ci sono le sue prime ancelle. C'è Naboo. E i capelli di Quarsh Panaka stanno diventando grigi per un motivo. E poi, la Trade Federation si farà probabilmente viva per causare un bel po' di problemi".



E chissà quanto altro ci riserverà Queen's Peril!



La data di uscita del libro in Nordamerica è programmata per il 5 maggio 2020. Nel frattempo, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nelle sale italiane dal 18 dicembre, mentre The Mandalorian è in onda ogni venerdì su Disney+ dove è attivo il servizio.