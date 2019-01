Paddleton: Ray Romano e Mark Duplass nel trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Paddleton, nuova dramedy che vede protagonisti Ray Romano e Mark Duplass per la prima volta insieme sullo schermo.

La pellicola è diretta da Alex Lehmann (Blue Jay) che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a Duplass, mentre alla produzione troviamo Mel Eslyn, Alana Carithers, e Sean Bradley. Duplass, Romano e anche Jay Duplass saranno i produttori esecutivi.

Meglio conosciuto per il suo ruolo nell’acclamata sit-com Tutti amano Raymond, in cui interpretava una versione fittizia di se stesso, Ray Romano è di recente apparso nella serie Vinyl di HBO e nella commedia The Big Sick. Lo rivedremo nel nuovo e attesissimo film di Martin Scorsese, The Irishman, al fianco di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, sempre per Netflix.

Mark Duplass torna invece a collaborare con Lehmann dopo il discreto successo di Blue Jay, che lo vedeva impegnato sia come attore che come sceneggiatore (il film è attualmente ancora disponibile su Netflix), ed è apparso in numerosi prodotti indipendenti come Safety Not Guaranteed, Zero Dark Thirty, Creep, Wedlock, The Lazarus Effect, Togetherness, The Mindy Project e Goliath. Lo rivedremo anche nel prossimo docudrama su Roger Ailes con protagonisti Margot Robbie, Alice Eve e Nicole Kidman.

Paddleton approderà sulla piattaforma digitale il prossimo 22 febbraio.

Sinossi: Un’improbabile amicizia tra due scontrosi vicini (Romano e Duplass) si trasforma in un emozionante viaggio emotivo quando al più giovane dei due viene diagnosticato un cancro in fase terminale.