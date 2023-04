Paddington torna a casa nel terzo film: l'inizio della produzione è vicino

Già da qualche mese si vocifera sull'imminente inizio della produzione di Paddington 3. Adesso c'è una data ufficiale.

La produzione del film dedicato all'orsetto ghiotto di sandwich ripieni di marmellata inizierà a luglio 2023. Proprio i panini con la marmellata tanto amati da Paddington riporteranno l'orsetto all'infanzia non sono metaforicamente!

L'orsetto, infatti, ha imparato dalla zia Lucy a preparare i sandwich con la marmellata nella giungla peruviana e le prossime avventure di Paddington si svolgeranno in Perù, terra natia del piccolo orsetto. Il terzo film di Paddington dunque sarà ambientato "nel Perù più profondo e oscuro": insomma un'avventura della natura selvaggia attende l'orso bruno dal cappello rosso!

La produzione sarà curata da Studiocanal, mentre gli autori sono Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton con una sceneggiatura di Burton, Jon Foster e James Lamont i quali hanno raccontato le avventure di Paddington nei primi due film.

Ben Whishaw torna a dare la propria voce all'orsetto goloso di marmellata ma non sono trapelate notizie in merito al resto del cast vocale, ma qualche tempo fa la star di Dont' Worry Darling Florence Pugh aveva espresso la volontà di essere presente in un film di Paddington. Che sia un indizio?

L'orsetto tanto amato dagli inglesi da meritarsi un posto accanto alla regina Elisabetta nel famoso sketch per il Giubileo con Paddington. Stavolta, però, l'orso dal cappello rosso abbandona Londra e torna alle proprie origini in Perù!

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!