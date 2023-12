Paddington: The Musical, il mitico orsetto inglese arriva anche a teatro

Oltre Paddington in Perù, che arriverà nel 2024, l’orsetto inglese approderà anche a teatro con un musical a lui dedicato.

“Paddington: The Musical” sarà prodotto da Sonia Friedman Productions in collaborazione con StudioCanal e Eliza Lumley Productions. Lo spettacolo verrà scritto da Jessica Swale e accompagnato dalle musiche di Tom Fletcher. Ann Marsh, amministratrice delegata di StudioCanal ha dichiarato:

“Non potremmo essere più felici di vedere il nostro amato Paddington salire sul palcoscenico guidato da un team talentuoso e visionario come Sonia ed Eliza. Hanno aperto i loro cuori per mostrare una profonda comprensione e passione per Paddington che senza dubbio trasparirà sul palcoscenico e farà sì che le sue avventure, create da Michael Bond oltre 60 anni fa, continuino ad affascinare il pubblico in un modo così nuovo e innovativo.”

Lumley e Friedman hanno aggiunto: “È un privilegio creare un nuovo musical su questo splendido e amato orsetto con un team così meraviglioso. La magia di Paddington è che, attraverso la sua innocenza, vede il meglio dell'umanità, ricordandoci che l'amore e la gentilezza possono trionfare se apriamo i nostri cuori e le nostre menti gli uni agli altri. Non vediamo l'ora di portare sul palcoscenico Paddington, le sue burle, le sue avventure e le sue disavventure con la famiglia Brown e gli altri preziosi personaggi di Michael Bond. Ci auguriamo di ispirare il pubblico di tutte le età con il divertimento, la bellezza, la gioia e tutto ciò che Paddington rappresenta.”

Nel frattempo, anche Olivia Colman di The Crown si è unita al cast di Paddington 3.