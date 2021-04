Paddington, il regista dopo il sorpasso a Quarto Potere: 'Orson doveva fare di meglio'

La notizia del sorpasso di Paddington 2 a Quarto Potere nella classifica dei film più belli di sempre stilata da Rotten Tomatoes ha fatto strabuzzare gli occhi ai cinefili di tutto il mondo in queste ultime ore: ma cos'hanno da dire i diretti interessati al riguardo?

Non potendo, per ovvi motivi, raccogliere il parere di Orson Welles, ci limitiamo a riportarvi quello di un sicuramente soddisfatto Paul King: il regista di Paddington 2, visibilmente divertito dalla cosa, ha preferito scherzarci su cercando di far luce sulle cause del fallimento del suo illustre collega.

"È fantastico far parte di qualunque lista di cui faccia parte anche Quarto Potere, ma una lista che include Quarto Potere e Paddington 2 è sicuramente piuttosto strana, quindi preferirei non prenderla troppo seriamente. Ho cercato di far sì che la cosa non mi desse alla testa, ho immediatamente costruito la mia Xanadu" ha esordito King.

Il regista ha poi ammesso che, probabilmente, se Welles fosse ancora in vita avrebbe forse qualche chance di avvicinarsi alla magnificenza di Paddington 2: "Purtroppo, però, ha dovuto chiamare a raccolta tutto il suo talento per poi tirar fuori soltanto Quarto Potere. [...] Probabilmente è qui che Orson ha sbagliato, avrebbe dovuto impiegare più tempo nello scrivere la sceneggiatura". Non tutti, però, amano il miglior film di sempre: ecco perché i figli di Hugh Grant hanno odiato Paddington 2.