Paddington, perchè il film ha un legame 'molto particolare' con James Bond?

Paddington, contro ogni aspettativa, fu un successo ed è tuttora apprezzato da grandi e piccini per il modo in cui da vita all'iconico orsetto. Contro ogni aspettativa, però, il film ha un importantissimo elemento che lo accomuna all'agente segreto più famoso e celebrato della storia del cinema.

No, ovviamente non stiamo parlando solamente di Londra e dell'Inghilterra. Nonostante entrambi siano il prodotto di autori e creatori provenienti dal Regno Unito, il fatto che accomuna i due personaggio o almeno, i due universi cinematografici, è molto più concreto di quanto ci si possa aspettare. I bambini vedono in Paddington un semplice orsacchiotto parlante dal particolare accento inglese ma, i più adulti e navigati nel mondo del cinema potranno facilmente riconoscere il tono di colui che presta la voce all'iconico orsetto inglese.

In originale a dare la voce a Paddington è Ben Whishaw attore inglese di estrazione shakespeariana che, nel corso della sua carriera conquistato anche importanti riconoscimenti come un Golden Globe ed un Emmy. L'interprete, però, è conosciuto al grande pubblico mainstream per l'interpretazione dell'iconico giovane Q presentato nella saga di 007 con protagonista Daniel Craig. Il doppiatore di Paddington fu cambiato all'ultimo secondo, mutando anche la maggior parte della programmazione del film.

