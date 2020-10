Paddington: Nicole Kidman e Hugh Grant tornerebbero in un terzo film

Impegnati nella campagna promozionale di Undoing, la nuova miniserie HBO che li vede protagonisti, Nicole Kidman e Hugh Grant sono stati incalzati dai giornalisti anche su un possibile ritorno al franchise di Paddington, il cui ultimo capitolo ha conquistato sia il box-office internazionale che il cuore della critica specializzata.

Nicole Kidman in particolare ha ammesso che amerebbe vedere il suo personaggio far coppia con quello di Hugh Grant in un possibile team di villain per il terzo capitolo di Paddington: "Potremmo avere il nostro film come villain, sarebbe bello da vedere. Prenderemmo l'orsetto e non sopravvivrà. Ma in quel caso temo non andrebbe bene... sarebbe un flop".

Nel corso dell'intervista, la Kidman ha rivelato che in carriera avrebbe dovuto far coppia con Hugh Grant molto prima di dividere il set con lui in Paddington nel 2014, per il film Love, Actually. Poi ha aggiunto: "Volevo il ruolo che Julia Roberts interpretò in Notting Hill, ma non ero ancora così famosa e non avevo il talento necessario. Poi finalmente i nostri destini si sono incrociati".

Nicole Kidman non è solo la protagonista della miniserie Undoing, ma ne è anche la produttrice e ha rivelato che il lavoro sullo show HBO è stato davvero estenuante: "Quando abbiamo finito ero praticamente a pezzi, l'ho trovato un percorso davvero lungo e impegnativo dal punto di vista delle emozioni. Ci sono voluti cinque mesi per girarlo e l'abbiamo girato tutto in sequenza. E' stato davvero impegnativo".

Al momento Paddington 3 è in fase di sviluppo, ma il regista Paul King non tornerà dietro la macchina da presa e ha spiegato anche il motivo dietro la sua decisione.