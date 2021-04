Paddington, da Joker a James Bond l'orsetto invade i film d'azione: guardate le immagini

Abbiamo saputo qualche settimana fa che Paddington 3 è in rampa di lancio, ma evidentemente qualche fan non si accontenta di rivedere il tenero orsacchiotto soltanto nei "suoi" film e vorrebbe vederlo interpretare anche altri ruoli. Sono nati così nell'ultimo mese degli spassosissimi post su Reddit, col nostro eroe trasportato in altri contesti.

L'utente JaytheChou ha infatti pubblicato più di venti fotomontaggi, ispirati ad altrettanti film, in cui Paddington compare accanto al protagonista di turno. Alcune tra le immagini più divertenti sono visibili anche in calce alla notizia. Possiamo per esempio vedere l'orsetto al tavolo da gioco di Casino Royale, tra Daniel Craig e Mads Mikkelsen, o in compagnia di Captain America (Chris Evans).

Anche se i figli di Hugh Grant hanno odiato Paddington 2, sospettiamo che troverebbero anche loro esilarante la foto in cui l'orsacchiotto balla insieme a Joaquin Phoenix / Arthur Fleck, nella famosa scena della scalinata di Joker. Molto apprezzabile poi anche il Paddington in versione Bastardi senza gloria, diretto da Quentin Tarantino, o quello che svetta gigantesco sullo sfondo di una scena del recente Godzilla vs Kong.

Inutile dire che su Reddit le immagini di Paddington sono diventate virali, con gli utenti che commentano divertiti e suggeriscono nuovi scenari. Chissà quali nuove avventure lo aspettano.