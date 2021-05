Paddington all'interno di altri film: eccolo in Joker e in Spider-Man!

Dopo il successo di Paddington 2 che nel mese di aprile è diventato il film meglio recensito nel noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, un utente di Reddit ha pensato bene di rendere omaggio alla pellicola e al suo amatissimo protagonista inserendolo tramite Photoshop in alcuni dei più celebri film della storia del cinema.

Troviamo infatti il piccolo Paddington all'interno di film celebri come American Psycho, i vari capitoli di Star Wars, in Knives Out, ma anche Joker e The Amazing Spider-Man e molti altri ancora. In calce alla notizia ve ne abbiamo riportati alcuni che potete visualizzare comodamente.

Alla fine dello scorso aprile, Paddington 2 ha scalzato Quarto potere come film meglio recensito su Rotten Tomatoes. La recensione negativa del film di Orson Welles è autentica ed è spuntata fuori dal "Rotten Tomatoes Archives", una sezione del sito utilizzata per preservare delle analisi critiche di decenni fa (come ad esempio quelle scritte prima dell'avvento di internet) che altrimenti rischierebbero di essere perdute. Sei mesi dopo la sua fondazione, l'Archivio di Rotten Tomatoes ha scovato una recensione pubblicata originariamente ai tempi dell'uscita di Quarto Potere, recensione che stronca il film di Welles e che di conseguenza ha portato alla riduzione del suo punteggio RT da 100% a 99%.

Su questo a dir poco clamoroso episodio ci ha scherzato su anche il regista di Paddington, perché un approccio ironico è l'unico possibile quando si parla di voti e gradimenti dei film - un argomento fin troppo spesso esasperato e al quale si tende a dare un'importanza ben maggiore di quella che effettivamente ha, soprattutto nell'epoca dei social.