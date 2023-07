Paddington, il doppiatore del celebre orsetto fu cambiato all'ultimo secondo!

Paddington è diventato particolarmente famoso per la sua voce. L'accento, l'atteggiamento e il suo modo di parlare lo hanno reso un'icona di livello mondiale tanto da affiancare la Regina Elisabetta in una divertente scena nel corso del giubileo a lei dedicato. Ma chi avrebbe dovuto doppiare l'orsetto?

A prestare la voce all'iconico personaggio è l'attore inglese Ben Whishaw, noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Q negli 007 con protagonista Daniel Craig. L'attore firmò il contratto per doppiare Paddington appena 5 mesi prima la premiere mondiale del film, imponendo un lavoro record per quanto riguarda i tempi di doppiaggio della pellicola. Originariamente a doppiare il celebre orsetto sarebbe dovuto essere un altro atteso inglese, vincitore del premio Oscar.

Sony ha recentemente acquistato i diritti per Paddington 3 che arriverà al cinema non più sotto il nome della Warner Bros. A doppiare il personaggio all'inizio era stato Colin Firth. L'attore fu costretto a recitare la maggior parte delle scene con un elmetto in testa ed una piccola GoPro, in modo che gli animatori potessero riprodurre sull'orsetto anche le espressioni facciali dell'attore. Nel momento in cui fu rimpiazzato, Whishaw fu costretto ad un intensissimo lavoro in molto meno tempo a disposizione.

