Paddington 3: Ben Whishaw, star di 007, annuncia quando inizieranno le riprese

In linea col precedente annuncio sui lavori di Paddington 3, la star della saga di 007 Ben Whishaw ha confermato la data per l'inizio delle riprese del nuovo capitolo dell'acclamata saga cinematografica tratta dai libri per bambini di Michael Bond.

Quando i fan potranno finalmente riunirsi all'orso peruviano più educato d'Inghilterra? Secondo l'attore, che nella versione originale presta la voce al peloso protagonista, le riprese sono confermate per il 2022: parlando con la BBC, Ben Whishaw ha dichiarato che la produzione di Paddington 3 inizierà entro la fine dell'anno.

L'attore della saga di James Bond ritornerà ancora una volta a dare la voce a Paddington, ma il grande assente per il terzo episodio sarà il regista Paul King, che ha diretto i primi due acclamati capitili della saga. Prima dell'ufficialità di Paddington 3, arrivata dopo anni di tira e molla, l'autore ha infatti strappato un biglietto per la fabbrica di cioccolato più famosa del mondo per dirigere Wonka, il film sulla storia delle origini di Willi Wonka, che sarà interpretato da Timotheé Chalamet.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nei mesi scorsi Studiocanal, per celebra il 30esimo anniversario, ha deciso di puntare sul popolare franchise dell'orso mangia-marmellata annunciando anche la terza stagione della serie TV The Adventures Of Paddington, attualmente in produzione. Per quanto riguarda le eventuali date d'uscita dei due progetti, però bisognerà aspettare: rimanete sintonizzati.