Paddington 3 è ufficiale: l'orsacchiotto più amato del cinema prepara il grande ritorno

Paddington 3, la new entry dell'amata serie di film, è ufficialmente in fase di sviluppo attivo: a confermarlo ai microfoni di Variety sono stati alcuni rappresentanti di StudioCanal, già dietro ai capitoli precedenti del franchise.

"Possiamo confermare che Studiocanal sta lavorando molto duramente sul terzo film, con la massima maestria e cura che hanno contraddistinto con i film 1 e 2" ha dichiarato StudioCanal. La scorsa settimana, in un'intervista a "The Zoe Ball Breakfast Show" della BBC Radio 2, la star di Paddington Hugh Bonneville aveva anticipato che dietro le quinte c'erano stati "slanci in avanti" per il progetto e che poteva "intravedere il nuovo film da qualche parte oltre l'orizzonte".

Non ci sono ancora dettagli da condividere sul nuovo film, hanno detto i rappresentanti, ma in alcuni rapporti precedenti Studiocanal aveva confermato che la Heyday Films di David Heyman, già dietro ai precedenti capitoli, avrebbe prodotto anche questo progetto. In passato, lo sceneggiatore e regista di Paddington Paul King aveva confermato che non sarebbe tornato a dirigere il capitolo 3, ma che sarebbe stato coinvolto dietro le quinte. L'autore sta attualmente dirigendo Wonka per la Warner Bros., una storia sulle origini di Willy Wonka che uscirà nel marzo 2023.

I due precedenti film di Paddington - un misto di live action e CGI - sono stati due successi al botteghino globale, incassando rispettivamente più di $280 milioni di dollari e $225 milioni di dollari in tutto il mondo, nonostante il secondo capitolo abbia dovuto affrontare una grande sfida negli Stati Uniti quando il suo distributore nazionale, The Weinstein Company, è fallito nell'autunno 2017 dopo la caduta del co-fondatore Harvey Weinstein. Ben Whishaw, la voce di Paddington nei film, ha ripreso il ruolo nello show televisivo “Le avventure di Paddington”, anch'esso prodotto da Studiocanal.

Leggi anche: