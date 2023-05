Paddington 3, Sony batte Warner Bros e acquista i diritti del nuovo capitolo della saga

Il terzo film della saga di Paddington, intitolato Paddington in Perù, è stato protagonista di una guerra di offerte al Mercato di Cannes della nuova edizione del Festival di Cannes attualmente in corso, con Sony Pictures che ha superato la rivale Warner Bros..

La Sony, che ha una lunga tradizione dei film live-action misti a CGI per tutta la famiglia i film (gli ultimi esempi sono stati i recenti Lyle Lyle Crocodile e Goosebumps), ha sempre inseguito il franchise di Paddington e finalmente è riuscita ad assicurarsene i diritti di distribuzione per il mercato domestico e numerosi mercati chiave a livello internazionale. All'epoca dell'acclamato Paddington 2 la Sony offrì 30 milioni di dollari per poter distribuire il film, ma alla fine quell'offerta fu superata dallo studio di Harry Potter.

Con due film usciti finora, la saga di Paddington ha raccolto oltre mezzo miliardo al botteghino di tutto il mondo, oltre ad aver incassato anche due importanti nomination ai BAFTA come miglior film britannico e miglior sceneggiatura adattata. Il terzo capitolo, Paddington in Perù, vedrà l'orsetto intraprendere una nuova avventura che lo porterà dai Windsor Gardens al Perù. Alla regia di Paddington 3 ci sarà Dougal Wilson, che sostituisce l'autore dei precedenti due episodi Paul King.

La sceneggiatura, nata da una storia originale di Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton, è firmata con da Burton, Jon Foster e James Lamont.