Paddington 3, il regista sarà Dougal Wilson! 'Un'enorme responsabilità'

Sono decisamente troppi gli anni trascorsi dall'ultima volta che abbiamo visto Paddington sul grande schermo: il celebre orsetto è stato protagonista del suo ultimo lungometraggio nel 2017, con questo terzo film della saga che si è fatto attendere un bel po', tra indiscrezioni e voci di corridoio non sempre confermate.

Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era potuto intuire già dal ritorno di Paddington in un video con la Regina Elisabetta registrato in occasione del Giubileo: la conferma è però arrivata pochi minuti fa, con la produzione che ha finalmente rivelato il nome del regista che si occuperà di questo terzo film della serie.

Stiamo parlando di Dougal Wilson, regista alla sua prima esperienza sul grande schermo dopo una gavetta fatta di spot e video musicali (Satisfaction di Benny Benassi, Life in Technicolor II dei Coldplay, Happiness dei Goldfrapp, tanto per citarne alcuni). "È una responsabilità enorme, ma tutti i miei sforzi saranno concentrati sul dar vita a un terzo film che renda giustizia all'amore che tante persone provano per quest'orsetto" sono state le parole di Wilson.

Cosa ne pensate? Siete anche voi tra i fan che attendono con impazienza il ritorno di Paddington? Fatecelo sapere nei commenti! Lo scorso anno, intanto, Paddington 2 ha perso il 100% su Rotten Tomatoes dopo esser stato per un po' di tempo il film dal punteggio più alto tra quelli presenti sulla piattaforma.