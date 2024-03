Paddington 3, Rachel Zegler lascia il cast: la star di Biancaneve è stata sostituita

Nuovo cambio ufficiale nel cast di Paddington 3, terzo capitolo cinematografico del franchise basato sull'omonimo personaggio della letteratura inglese creato da Michael Bond. Il film, dal titolo Paddington in Perù non avrà nel cast la star di Biancaneve e West Side Story Rachel Zegler, costretta a lasciare a causa il progetto.

Zegler era stata scelta per interpretare Gina Cabot ma verrà sostituita da Carla Tous, al suo debutto sul grande schermo in un ruolo così importante. La produzione aveva già proseguito le riprese senza Zegler, impossibilitata a proseguire a causa dei cambi di programma causati dallo sciopero di attori e sceneggiatori dello scorso anno. Già a settembre circolò il rumor dell'abbandono di Paddington 3 da parte di Rachel Zegler.

Tous è conosciuta principalmente per i suoi ruoli nelle serie tv Three Days of Christmas e 30 Coins mentre Rachel Zegler sarà Biancaneve nel nuovo film live action che si concentrerà sulla storia raccontata anche da Walt Disney nella sua versione animata del primo Classico datato 1937.

Il nuovo cambiamento nel cast del film, segue l'addio di Sally Hawkins a Paddington 3 dopo aver partecipato ai due film precedenti, sostituita da Emily Mortimer.



Nonostante queste differenze nel cast, Paddington in Perù vedrà il ritorno di Ben Whishaw e Imelda Staunton nei ruoli vocali di Paddington e Lucy, mentre in live action vedremo Hugh Bonneville, Julie Walters, Madeleine Harris, Samuel Joslin e Jim Broadbent, insieme a Olivia Colman e Antonio Banderas.

Nel 2018, Paddington 2 aveva il rating più alto su Rotten Tomatoes; quali risultati raggiungerà il terzo capitolo del franchise? Nel frattempo recuperate i primi due film della saga per arrivare preparati a Paddington in Peru.

