Paddington 3, anche Rachel Zegler e Antonio Banderas nel cast del threequel

A poche ore dall'ufficialità dell'ingresso di Olivia Colman nel cast di Paddington 3, torniamo subito dalle parti di Londra per un altro, grossissimo aggiornamento sul tanto atteso terzo episodio della saga cinematografica live-action del mitico orsetto.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, il cast di Paddington 3 includerà anche Rachel Zegler e Antonio Banderas, rispettivamente la giovane attrice di West Side Story e Shazam! Furia degli Dei vincitrice del Golden Globe e la mitica star di Uncharted, Il gatto con gli stivali: L'ultimo desiderio e Dolor y Gloria. Inoltre, un altro importante aggiornamento che non farà piacere ai fan dei primi due episodi di Paddington: l'attrice nominata all'Oscar Sally Hawkins (The Shape of Water, Godzilla) lascerà il franchise e per questo terzo capitolo verrà sostituita, nel ruolo della matriarca della famiglia Brown, Mary Brown, dall'attrice Emily Mortimer.

Infine, sempre secondo il rapporto di THR, Olivia Colman interpreterà una suora che gestisce una casa di riposo per orsi in Perù. I fan ricorderanno che Paddington proviene dalla terra immaginaria di Darkest, in Perù, senza contare che la zia Lucy di Paddington vive nella famosa 'Home for Retired Bears', il che probabilmente spiega il ruolo della Colman nel prossimo sequel.

Ricordiamo che Paddington 3 sarà distribuito da Sony Pictures, che è finalmente riuscita a guadagnarsi i diritti della saga che per gli scorsi episodi gli erano stati 'soffiati' da Warner Bros.