Paddington 3, tutto pronto per il nuovo film: svelato quando inizieranno le riprese

Paddington 3 è finalmente ufficiale, e in questi minuti è stata annunciato quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo della saga cinematografica britannica acclamata da critica e pubblico di tutto il mondo.

Come dichiarato da StudioCanal durante la conferenza stampa di presentazione del proprio palinsesto tenuta oggi al Festival di Cannes, le riprese di Paddington 3 partiranno nel secondo trimestre del 2022: l'atteso trequel, che sarà realizzato a partire da una storia scritta dal regista di Paddington 1 & 2 Paul King, insieme a Simon Farnaby e Mark Burton, e da una sceneggiatura firmata da Mark Burton, Jon Foster e James Lamont, sarà uno dei titoli di punta della compagnia, che ha dichiarato di essere pronta ad investire un miliardo di dollari nella realizzazione di progetti cinematografici da qui al 2024.

Studiocanal, che quest'anno celebra il suo 30esimo anniversario, punterà chiaramente sul popolare franchise dell'orso mangia-marmellata: durante la conferenza, infatti, è stato annunciato anche che con una terza stagione della serie TV The Adventures Of Paddington è attualmente in produzione, anch'essa realizzata con Heyday. Inoltre, tra i progetti della compagnie presentati anche a Cannes, anche il film Role Play di Kaley Cuoco, e War Magician, con Benedict Cumberbatch protagonista e Colin Trevorrow alla regia: i lavori di quest'ultimo dovrebbero iniziare nel 2022.

