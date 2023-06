Paddington 3, Olivia Colman di The Crown si unisce al cast!

Dopo l'annuncio che Dougal Wilson sarà il regista di Paddington 3, scopriamo sempre nuovi dettagli sul terzo capitolo dell'iconica saga: nel cast, infatti, rientrerà nientemeno che Olivia Colman, vincitrice di un Premio Oscar e tre Golden Globe.

Olivia Colman, pseudonimo di Sarah Caroline Colman, viene ricordata soprattutto per aver recitato nei panni della Regina Anna di Gran Bretagna nel film La favorita, a cui si aggiungono film quali The Lobster, Assassinio sull'Orient Express, La figlia oscura e The Father - Nulla è come sembra; inoltre, reciterà nella pellicola di prossima uscita Barbie, diretta da Greta Gerwig. Tra la serie TV in cui ha partecipato, invece, ricordiamo soprattutto Doctor Who, Fleabag, The Crown e Secret Invasion (disponibile su Disney+ dal 21 giugno 2023).

Il primo film sull'orso Paddington ha debuttato nel 2014, con Paul King alla regia: la storia esordisce con un esploratore inglese che, giunto in Perù, rivela di aver scoperto due orsi di una specie mai vista, caratterizzati da un'intelligenza umana e una spiccata proprietà di linguaggio; così, l'esploratore insegna loro tutte le informazioni possibili sul mondo moderno. Quarant'anni dopo, Lucy e Pastuzo – così chiama i due animali – si occupano del loro nipotino divenuto orfano, a cui segue una lunga, sofferta avventura che lo porterà nel cuore di Londra...

Il sequel, invece, risale al 2017: l'anno successivo, stabilì un nuovo record come film col più alto numero di recensioni completamente positive su Rotten Tomatoes – il predecessore era Toy Story 2. Nel 2021 ha perfino battuto il primato di Quarto potere di Orson Welles!

Quando assisteremo al prossimo capitolo della saga? A quanto pare, l'inizio della produzione di Paddington 3 è sempre più vicino...