Paddington 3, nemici uniti: Hugh Grant vuole un team up con Nicole Kidman

In una recente intervista ai microfoni di Digital Spy, raggiunto per parlare dell'ottima The Undoing di HBO, serie crime thriller ideata da David E. Kelley (Big Little Lies), il protagonista Hugh Grant ha rivelato di essere felicemente disposto a tornare in Paddington 3 in un team di cattivi al fianco di Nicole Kidman.

La domanda in merito è nata proprio perché l'attrice è co-protagonista e produttrice dello show HBO, ed è anche la prima occasione in cui i due attori hanno avuto modo di collaborare insieme, pur conoscendosi da anni. La Kidman - lo ricordiamo - ha vestito i panni della nemica del primo Paddington, mentre Hugh Grant è stato il villain del secondo capitolo.



Queste le parole dell'attore: "Assolutamente sì, dovremmo farlo. Vorrei tornare al franchise insieme a Nicole. E poi viene uccisa una mummia e io sono il primo sospettato. Dovremmo mescolare tutte le carte in gioco".



Anche la stessa Nicole Kidman aveva precedentemente ammesso di amare particolarmente l'idea di vedere il suo personaggio far coppia con quello di Hugh Grant in un possibile team di villain per il terzo capitolo di Paddington: "Potremmo avere il nostro film come villain, sarebbe bello da vedere. Prenderemmo l'orsetto e non sopravvivrà. Ma in quel caso temo non andrebbe bene... sarebbe un flop".



