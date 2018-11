Paddington 3 è in lavorazione, ma Paul King non tornerà alla regia

Su una media di 210 recensioni, Paddington 2 di Paul King è ad oggi uno dei pochi film ad avere uno score critics del 100% su Rotten Tomatoes, obiettivo di cui avevamo già parlato e probabilmente meritato, visto che il film sul galant-orsetto è un titolo puro, fiabesco e dolcissimo, senza secondi fini di alcun tipo.

Visto il successo del film, quindi, è già da più di due anni che si parla di un desiderato Paddington 3, che a quanto pare sarebbe già in lavorazione, stando al nuovo report in esclusiva del puntualissimo Collider. Il problema sarebbe trovare il giusto regista per sostituire Paul King, attualmente impegnato nella pre-produzione del live-action di Pinocchio per la Disney e legato al nuovo Willy Wonka per la Warner Bros.



Approfittando dell'incontro con il produttore David Hayman in occasione del press tour di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, Steve Weinstraub di Collider ha quindi domandato al produttore se ci fosse effettivamente un Paddington 3 e se King tornerà o meno alla regia. Queste le sua risposta:



"Non credo che Paul King riuscirà a dirigere il terzo film. Ha fatto i primi due ed è impegnato con altri progetti, di cui uno è ancora in collaborazione con me... ed è molto speciale, Paul. Però sì, stiamo sviluppando un Paddington 3. Non abbiamo ancora una sceneggiatura ma un trattamento su cui stiamo ancora lavorando. Paul sarà comunque coinvolto, perché ritengo che la sua voce sia molto significativa nell'economia del franchise, ma non lo dirigerà. Ha lavorato sull'idea insieme a Simon Farnaby e Mark Burton. È un ottimo collaboratore, Paul. Molto positivo, di gran supporto".



Heyman ha però tenuto a precisare che Paddington 3 vedrà la luce soltanto se tutte le parti concorderanno sulla qualità del film, che non dovrà essere inferiore ai primi due: "Spero che riusciremo a farlo. È davvero divertente, l'idea lo è. Voglio farlo solo se penso che andrà bene".