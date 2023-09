Paddington 3, grosse novità sul terzo capitolo della saga

Paddington è uno dei franchise più amati degli ultimi anni e i film hanno generato un seguito enorme in tutto il mondo. I fan sono entusiasti di sapere che è in cantiere un terzo capitolo della saga, con Paddington che si recherà in Perù, con un nuovo regista che prenderà le redini delle nuove avventure dell'orsacchiotto.

Intervistato da Total Film, il regista Douglas Wilson ha parlato del suo primo lungometraggio - per il quale Sony ha battuto Warner Bros. - e ha sorpreso i lettori con il dettaglio del terzo atto di Triangle of Sadness, che l'avrebbe ispirato per il film. Un accostamento particolare, considerata la diversità di toni tra il film vincitore a Cannes nel 2022 e del franchise dell'orsacchiotto.



Per quanto riguarda le informazioni sulla trama, Paddington in Perù seguirà l'orso protagonista della saga mentre s'imbarca in un'avventura inaspettata attraverso le montagne e le foreste pluviali peruviane mentre si trova in vacanza con la famiglia Brown per visitare zia Lucy. Una storia semplice, con Paddington impegnato in una serie di peripezie in Sudamerica. Ed è difficile immaginare in che modo Wilson si sia ispirato a Triangle of Sadness. Non resta che vedere Paddington 3 quando uscirà nelle sale.



Anche Rachel Zegler e Antonio Banderas saranno in Paddington 3, il nuovo film del franchise amato soprattutto in Inghilterra, tanto da partecipare in passato ad un famoso spot tv insieme alla Regina Elisabetta II.