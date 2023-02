Paddington 3, il film entrerà presto in produzione? La risposta di Ben Whishaw

Ben Whishaw ha prestato la propria voce nella versione originale dei primi due film di Paddington, film basati sull'omonimo personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond. Whishaw ha aggiornato i fan sullo sviluppo del progetto di Paddington 3, terzo capitolo del franchise che manca sugli schermi dal 2017.

Intervistato da Collider, Ben Whishaw ha dichiarato:"Non ho letto il copione e non so nemmeno quando dovremmo girarlo. Non lo so. Pensavo che sarebbe successo ma non lo so. È diventato silenzioso il modo in cui a volte fanno queste cose. Forse significa solo che ci stanno ancora lavorando, o forse significa che non sta succedendo o semplicemente non si sa".



Dopo l'annuncio ufficiale del terzo film nel 2021 in sviluppo grazie a StudioCanal, il progetto era slittato al 2022 e lo stesso Ben Whishaw aveva anticipato che le riprese non sarebbero iniziate prima della fine dell'anno.

Tuttavia, la produzione è ancora ferma e probabilmente ci sono dei problemi dietro le quinte del progetto che lo stanno rallentando.



Dougal Wilson dirigerà Paddington 3 e il regista ha definito questo incarico 'un'enorme responsabilità'.

Al momento non ci sono altre novità sulla produzione di Paddington 3 ma vi aggiorneremo nelle prossime settimane nel caso vengano ufficializzati sviluppi e aggiornamenti sulle riprese.



