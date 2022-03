Paddington 3, c'è già un regista? Gli ultimi aggiornamenti sulla produzione

Sono tante le pellicole da tempo annunciate e in attesa di essere realizzate, e fra queste vi è anche Paddington 3, sulla cui produzione otteniamo adesso qualche aggiornamento grazie al Simon Farnaby.

Intervistato da Yahoo! Movies, il co-sceneggiatore di Paddington 2 Simon Farnaby ha rivelato ciò che sa sullo sviluppo del terzo capitolo del frachise con protagonista l'adorabile orsetto con l'impermeabile, e stando a quanto affermato, sia lui che il regista dei primi due film Paul King sono coinvolti, ma non in ruoli particolarmente di rilievo.

"Paul e io abbiamo scritto una prima bozza della storia per Paddington 3, quindi siamo coinvolti. E credo che Paul sia coinvolto sul piano esecutivo. Avevamo un'idea per il film" ha spiegato, aggiungendo poi che"Hanno dei grandi sceneggiatori, e credo abbiano un grande regista, quindi penso che sarà brillante, ma per ora siamo un po' ai margini. Noi ci aggireremo nelle parti più recondite della produzione".

Sembrerebbe dunque che si sia trovato chi sarà al timone della pellicola, e stando a quanto anticipò anche Ben Whishaw qualche settimana fa, le riprese di Paddington 3 sarebbero confermate per il 2022.

Vedremo se sarà davvero così, e nel caso in quale parte dell'anno potranno iniziare (molto difficile prima dell'autunno, a giudicare dalla situazione). Ma per ora, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.